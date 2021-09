Frieden ist nur dort gewährleistet ,wo der Mensch unter Mensch sein kann.

Und die Würde jedes Menschen unantastbar bleibt.

Denn nicht Wohlstand & stetiger Fortschritt ist das höchste Gut der Menschheit ,sondern FRIEDEN .

Und deshalb liegt es an jeden Einzelnen von uns ,friedlich und menschlich miteinander umzugehen .

Damit wir auch weiterhin in Frieden & Freiheit leben können . Und deshalb sollten wir trotz aller globalen Herausforderungen auch mal Danke sagen , ,dass wir seit 75.Jahre Frieden in Deutschland haben.

Und niemals zulassen ,dass Querdenker diesen zerstören.

Weil Ihnen nicht bewusst ,ist was wahrhaftig ein Leben in Freiheit & Frieden bedeutet .

I.Silipo/Regenbogen