Denn die Lockdown Zeit,die nun erst einmal bis zum 10.Januar geht , kann man"Mensch " ja auch positiv und zuversichtlich nutzen .

Und so hab ich mich schon vor Wochen daran gemacht bunte Regenbogen Gläser aller Art anzumalen .

Gerne hätte ich diese mit meinen Lieben in der Velberter Innenstadt an Mitmenschen verteilt.

Doch wegen CORONA sicherlich nicht so eine gute Idee.

Und so werde ich weiterhin Gläser in Regenbogen Farben anmalen ,um diese dann für unsere nächste kunterbunte Friedensaktion ,nach CORONA,zu nutzen .

Doch nur wenn wir uns jetzt alle an die verstärkten Maßnahmen halten ,wird CORONA bald besiegt sein.



Doch bis es so weit ist, brauchen wir ja keine WEIHNACHts-Lockdown Depression bekommen.

...also ich geh dann mal malen ,tanzen,chillen ,garnichts machen.

Denn nichts ist zur Zeit wichtiger ,als die Nächstenliebe ,die Solidarität,die Vernunft und die Gelassenheit .

Und ganz wichtig in Lebenskrise .

Der HUMOR.

👍😄🎀🌟🎄❤️🙏😷🙋🏻‍♀️

Bitte bleiben Sie alle gesund ,zuversichtlich und gelassen.

Denn es gibt Schlimmeres im Leben, als mal auf "Schnick -Schnack " zu verzichten .



❤️