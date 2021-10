Was klingt noch schöner als ein Clavichord? Richtig, zwei Clavichorde. Die beiden Cembalisten Sigrun Stephan und Gerald Hambitzer haben sich diesem ganz besonderen Tasteninstrument verschrieben, das höchstwahrscheinlich Johann Sebastian Bachs Lieblingsintrument gewesen ist. Zu Gehör kommen zwei Clavichorden beim Konzert am Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr in der Christuskirche Velbert.



Eine ganz besondere Blütezeit erlebte das Clavichord mit seiner Subtilität und Ausdrucksstärke in der Zeit der Empfindsamkeit, also in der Schaffenszeit der Söhne des alten Johann Sebastian. So haben Sigrun Stephan und Gerald Hambitzer ein Programm zusammengestellt mit Musik der drei berühmtesten von ihnen. Daneben werden auch Johann Sebastian Bach selbst sowie Ludwig van Beethoven mit auf dem Programm stehen.

Freuen können sich die Zuhörer auf ein Konzert mit besonders selten zu hörender Musik für zwei Claviere, in diesem Fall zwei Clavichorden am Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr in der Christuskirche Velbert.

Über Sigrun Stephan

Sigrun Stephan studierte Klavier und Cembalo in Weimar und Duisburg - sie spielt in verschiedenen Ensembles Cembalo und wirkt bei zahlreichen CD-Produktionen mit. Seit 2006 widmet sich Sigrun Stephan intensiv dem Clavichord und hat sich solistisch auf dieses ausdrucksstarke, sensible Instrument spezialisiert.

Über Gerald Hambitzer

Gerald Hambitzer ist Professor sowie Leiter des Instituts für Alte Musik an die Musikhochschule Köln. Er ist ständiger Gast bei verschiedenen Rundfunkanstalten und hat inzwischen bei mehr als 70 CD-Produktionen mitgewirkt.

Der Eintritt

Der Eintritt beträgt 12 Euro und es gilt die 3G-Regelung: Geimpft, genesen oder getestet; bitte einen entsprechenden Nachweis mitbringen.