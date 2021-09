Im Jahr 2020 jährte es sich zum 50. Mal, dass die ehemalige Klasse oIm, Abschlussjahr 1970 des Jungengymnasiums Velbert ihr Abitur absolviert hat.

Corona-bedingt können die seinerzeitigen Abiturienten, die sich in den zurückliegenden Jahren regelmäßig im fünf-Jahresrhythmus getroffen haben, erst in diesem Jahr zusammenfinden, um dieses Jubiläum nachträglich zu feiern.

Drei Schulkameraden nicht auffindbar

14 der seinerzeit 24 Abiturienten treffen sich nun am Samstag, 25. September, im Best Western Hotel Velbert, "was unter Berücksichtigung zwischenzeitlich fünf verstorbener und drei nicht mehr auffindbarer Schulkameraden bemerkenswert ist.", heißt es in der Presseinfo.

Stadtrundfahrt und mehr

"Dort starten wir ab 14 Uhr zu einer vierstündigen Stadtrundfahrt in alle Stadtteile. Hierbei wird uns Herr Bolz mit seinen umfassenden Kenntnissen die Entwicklung Velberts der letzten Jahrzehnte erläutern.

Integriert ist ferner eine Führung im Mariendom in Neviges, geleitet durch den anerkannten Historiker Gerhard Haun, der in unserer Klasse seinerzeit den Deutschunterricht unterrichtet hat.", heißt es abschließend.