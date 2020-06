Der Abiturjahrgang 2020 des Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) saß im gebührenden Abstand auf den Stufen rund um die Aula verteilt, als die Abiturzeugnisse übergeben wurden.

Ein üblicher Abschluss mit Partys, Mottowoche und festlichem Ball war wegen Corona nicht möglich. Schulsekretärin Morena Guicciardini fand es unmöglich, die Zeugnisse nur einfach per Post zu verschicken. Nachdem sie im Autokino war, kam ihr die zündende Idee, die Zeugnisübergabe im Rahmen eines Autokinos zu machen. Schüler und Lehrer waren begeistert.

"Habiwaii - Reif für die Insel"

Unter dem Motto "Habiwaii - Reif für die Insel" kamen eine Menge Ideen zusammen. In den Reden wurde die besondern Umstände dieses Abiturs noch einmal betont. Von der perfekten Organisation waren die Eltern begeistert: In und an über 70 Pkws verfolgten sie die Übergabe der Zeugnisse auf einer Leinwand.