Die Schmalenhoferstraße wird in Höhe der Autobahnbrücke der A 535 „Am Putschenholz“ im Rahmen des Teilabrisses der Autobahnbrücke von Mittwoch, 12. Januar, um 22 Uhr bis Sonntag, 16. Januar, um etwa 22 Uhr erneut voll gesperrt.



Grund ist der Rückbau eines Traggerüstes im Rahmen des Teilabrisses der Autobahnbrücke A 535. Der Landesbetrieb Straßen.NRW wird frühzeitig mit Hinweistafeln auf die Vollsperrung hinweisen. Umleitungen aus allen Richtungen werden eingerichtet. Das Wohngebiet "Am Putschenholz" ist in dieser Zeit ausschließlich über die Kuhlendahler Straße oder Bernsaustraße und weiter auf der Schmalenhofer Straße erreichbar.

Bushaltestelle verlegt

Die Buslinie 747 hat ihre Start-Endhaltestelle bereits seit einiger Zeit am Hixholzer Weg eingerichtet. Die Baufirma versucht, wartenden Personen innerhalb kurzer Zeitfenster das Passieren der Baustelle zu ermöglichen. Dies kann jedoch nicht zu jeder Zeit garantiert werden. Außerdem ist mit einer Wartezeit zu rechnen.