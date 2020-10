Denn die Zahlen steigen ja gerade in der kälteren Jahreszeit wieder an .

Doch neben Abstand halten ,Maske tragen und Menschenmassen meiden ,ist es wohl das Wichtigste im Hier & Heute ,weiterhin

locker und gelassen zu bleiben .

Denn.. Herausforderungen im Leben sind ja dazu da ,um gemeistert zu werden .

Doch der eine oder andere Tip in CORONA ZEITEN wäre vielleicht auch nicht schlecht ,um nicht ganz machtlos der jetzigen Lage ausgesetzt zu sein .

Und deshalb hier mein persönlicher TIP für den Corona HERBST & Winter .

Denn unter Masken ist ja die Luft nicht immer so angenehm .

Und deshalb mische ich handelsübliche Vaseline mit ein paar Tropfen Jap.Heiloel( Stärke individuell ) und creme diese dann bei Bedarf ,in die Nase und etwas drum herum .

Einmal ..

Um besser Luft zu bekommen .

Und zweitens ..

Hoffe ich, das COVID 19 ,durch die klebige Vaseline nicht so schnell in die inneren Luftwege gelangt.

Sowie quasi die Pollen im Frühjahr .

Die ich mit meiner japanischen Vaselincreme schon seit Jahren bekämpfe.

Natürlich sollten Allergiker jedoch erst einmal austesten,ob sie die Zusätze des jap.Heiloel vertragen.

Auch sollte die Nase hin und wieder ausgeschnaubt werden ,um Schmutz und andere Fremdstoffe zu entfernen .

Für Kleinkinder würde ich die Creme jedoch nicht nutzen ,da das Öl sehr stark ist .

Doch gibt es für Kinder sicherlich geeignete und milde Nasencremes in der Apotheke .

Doch um das Immunsystem zu stärken ,hilf wohl noch am effizientesten , sich des Öfteren in Wald & Flur zu begeben .

Denn als Kind der 60ziger ,waren wir Kinder ja stets bei Wind & Wetter Draußen unterwegs .

Selbst in den kalten Wintermonaten.

Und hätte damals unsere Mama ,mich und meinen Bruder bei Eiseskälte und Schnee nicht ab und zu zum Auftauen nach Hause geordert ,wären uns sicherlich unsere Nasen ,Füsse u.v.m eingefroren .

Doch vor Grippe und andere Erkrankungen blieben wir in unserer Kindheit verschont .

Denn wir liebten es,bei Wind & Wetter Draußen zu sein.

Doch leider verkriechen sich Heutzutage,große wie kleine Menschen vermehrt in geschlossene Räume.

Und dort nimmt das Übel dann seinen Weg .

Hatschiiiiii....hatschiiiii

Doch damit wir alle CORONA frei durch den Herbst /Winter 202o kommen ,bedarf es unbedingt neben ausreichend Frischluft und Tipps ,noch mehr Einsicht ,Solidarität und Vernunft .

Denn liebe Leutchen .

Feiern kann man ja immer noch ...

Und URLAUB DAHEIM ist doch auch schön.

Und deshab liebe Lokom Leser / innen ,

Lassen Sie sich von CORONA nicht runterziehen,oder von Verschwörer unserer Tage , sondern bleiben Sie bitte gerade jetzt ,in der CORONA KRISE, weiterhin gelassen und zuversichtlich.

Denn Sie wissen es ja längst .....

Jede Aufregung ,jeder Stress und jegliche Unzufriedenheit greift ihr Immunsystem zusätzlich an .

Deshalb...

Bleiben Sie gelassen .

😃😃😘🙏

Denn nur gemeinsam können wir CORONA bekämpfen.

Alles Gute wünscht Ihnen

BR Ilona Silipo /Regenbogen

❤️😷 💚😷🌈😷♥️👍