Zu einem Herbstfest in der Markuskirche, Losenburger Weg 40 in Velbert, lädt die Evangelische Kirchengemeinde am kommenden Freitag und Samstag ein.

Zum Auftakt gibt es am Freitag, 24. September, ab 18 Uhr einen Lobpreisabend. Anschließend wird ab 19 Uhr am Lagerfeuer gegrillt. Am Samstag, 25. September, beginnt das Fest um 15 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Ab 16 Uhr gibt es die Möglichkeit, gemeinsam zu singen, die rollende Waldschule zu besuchen, verschiedene Spiele auszuprobieren, Kaffee und Kuchen zu genießen oder sich auf der Hüpfburg auszutoben. Eine kleine Tombola und ein Lagerfeuer runden das Angebot ab. Es gilt die 3G-Regel.