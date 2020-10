Die Experten haben es vorausgesagt: Im Herbst kommt eine zweite Corona-Welle. Leider haben sie Recht behalten. Und so stecken wir wieder mittendrin in der Pandemie, fühlen uns zurückversetzt in den Frühling, als alles begann.

Was aber kein Experte je vorausgesagt hat, ist die Rückkehr der Hamster. Neben Klopapier scheint auch Mehl ein kostbares Gut für sie zu sein. Da ist es ja schon fast unangenehm, wenn man nicht nur eine, sondern gleich zwei Packungen des wertvollen Pulvers kauft. Wird es hier demnächst wohl eine Beschränkung geben - nur ein Kilogramm Mehl pro Kopf? Was ist, wenn aber doch mehr benötigt wird? Mein Vorschlag: Wer bald Geburtstag hat und einen Kuchen backen muss, darf gegen Vorlage seines Ausweises mehr Mehl kaufen. Jetzt müssen wir nur noch klären, was für ein ärztliches Attest zum Kauf von mehr Klopapier berechtigt...