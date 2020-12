Was waren das für Leute??

Heute 17.12.20 gegen mittag 12.30 Uhr auf dem Rathaus Platz in Velbert. 2 ca. 30 jährige Männer mit Migrantenhintergrund forderten die FahrerInnen der parkenden Fahrzeuge mittels wildem gestikulieren mit blauen Klemmbrettern und Kugelschreiber zu einer Spende auf. Auf den angeklemmten Listen waren ca. 3/4 der Spalten bereits ausgefüllt; Namen, Orte und ein Spendebetrag von jedesmal 20 €. in der Überschrift stand in verschieden Sprachen etwas von Gehörlosenhilfe.....

Leider war ich so in Eile und überrumpelt, das ich 10€ übergab. Im Nachhinein kam es mir jedoch merkwürdig vor.

hat noch jemand etwas davon mitbekommen oder gar hinterfragt?

besinnliche Adventszeit