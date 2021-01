In Velbert bleiben zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus und wegen der weiter hohen Infektionszahlen folgende Einrichtungen weiterhin geschlossen, und zwar bis einschließlich 31. Januar.

Dabei gilt Folgendes: Das Rathaus kann weiterhin nur bei zwingend erforderlichen Angelegenheiten und nach vorheriger Terminvereinbarung mit der zuständigen Abteilung beziehungsweise Sachbearbeitung betreten werden. Bürger, die bereits einen Termin vereinbart haben, werden gebeten, zu prüfen, ob der Termin auf einen Zeitpunkt nach dem 31. Januar verlegt werden kann. Der Zutritt zum Rathaus ist weiterhin nur möglich über die Rathaustreppe am Haupteingang und über den barrierefreien Eingang an der Thomasstraße (Neubauteil des Rathauses), links neben der Parkhauseinfahrt.

Bereits vereinbarte Termine in den Service-Büros werden aufrechterhalten.

Bereits vereinbarte Termine im Service-Büro Velbert-Mitte und in den beiden Nebenstellen in Neviges und Langenberg werden aufrechterhalten. Eventuelle Terminabsagen oder -verschiebungen seitens der Bürger sind per E-Mail zu senden an terminanfrage-servicebuero@velbert.de. Für weitergehende Fragen steht das Service-Büro unter Tel. 02051/262391 zur Verfügung.

Terminvereinbarungen für den Zeitraum ab 1. Februar sollten nach Möglichkeit online unter www.velbert.de/buergerinfo/rathaus/online-services/terminvergabe-in-den-servicebueros erfolgen.

Trautermine werden

aufrechterhalten

Auch beim Standesamt ist ein Besuch nur nach vorheriger telefonischer Beratung und Terminabsprache möglich. Bereits vereinbarte Trautermine bis 31. Januar werden aufrechterhalten. An der Trauzeremonie dürfen nur das Paar und die Standesbeamtin oder der Standesbeamte (2+1-Modus) teilnehmen. Sofern zwingend ein Übersetzer benötigt wird, kann dieser zusätzlich nur mit einer wirksamen FFP2-Maske zugelassen werden. Die Paare werden zudem gebeten, ihre eigenen Schreibutensilien sowie einen eigenen, ausreichenden Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

Den Bürgern stehen für allgemeine Rücksprachen, Auskünfte und Terminabsprachen im Geburtenbereich die Rufnummern 02051/262504 und 02051/262307 zur Verfügung sowie die E-Mail-Adressen petra.rose@velbert.de oder gaby.dudat@velbert.de.

Für den Eheschließungsbereich kann das Standesamt unter Tel. 02051/262353, 02051/262509 oder 02051/262401 kontaktiert werden sowie elektronisch über die E-Mails rainer.lubek@velbert.de, bettina.schuetz@velbert.de oder nicole.niebergall@velbert.de.

Die Bestatter klären bitte die terminliche Abwicklung ihrer Angelegenheiten vorab über die Telefonnummern 02051/262307, 02051/262504 oder 02051/262509 oder per E-Mail an gaby.dudat@velbert.de, petra.rose@velbert.de oder bettina.schuetz@velbert.de.

Online-Portal nutzen



Wenn diverse Urkundstypen benötigt werden, sind diese ausschließlich über das Onlineportal anzufordern. Der Link hierzu lautet www.velbert.de/buergerinfo/rathaus/online-services/formulare/

Anfragen zu beabsichtigten Bauvorhaben oder zu bereits vorliegenden Anträgen können unter Angabe des Aktenzeichens und der Adresse des Vorhabengrundstücks an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: Bauberatung@velbert.de. Von Dienstag bis Freitag, von jeweils 8 bis 13 Uhr, besteht bei dringenden Angelegenheiten zudem die Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme unter Tel. 02051/262670.

In der Musik- und Kunstschule findet weiterhin kein Präsenzunterricht statt.

Die Zentralbibliothek in Velbert-Mitte und die Bibliotheken in Neviges und Langenberg bleiben ebenfalls bis zum 31. Januar geschlossen. Ausgeliehene Medien, deren Leihfrist im Zeitraum der Bibliotheksschließung endet, werden automatisch bis zum 9. Februar verlängert. Näheres unter www.stadtbuecherei.velbert.de. Auch die Kinder- und Jugendzentren bleiben geschlossen und in der Musik- und Kunstschule findet weiterhin kein Präsenzunterricht statt.

Weitere wichtige Rufnummern: