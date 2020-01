Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung sucht zurzeit das schönste Rathaus Nordrhein-Westfalens und das Velberter Rathaus steht ebenfalls zur Auswahl.

Am heutigen Freitag hat das Ministerium auf seinen Kanälen in den sozialen Medien ein kurzes Video, in dem das Velberter Rathaus vorgestellt wird, veröffentlicht.

Im Internet abstimmen

Ab Ende Februar können dann alle auf der Internetseite des Ministeriums über das schönste Rathaus in NRW abstimmen. „Ich hoffe auf tatkräftige Unterstützung der Velberter bei der Abstimmung. Denn unser Rathaus ist tief mit der Geschichte unserer Stadt verbunden, es spiegelt ihr Wachstum und ihre Entwicklung wider. Es ist nicht nur Arbeitsplatz für mehrere hundert Menschen, sondern vor allem Anlaufstelle für unsere Bürger“, so Bürgermeister Dirk Lukrafka.

"Zentren der Demokratie"

Insgesamt werden über 70 Rathäuser zur Wahl stehen und das Gewinner-Rathaus wird am 28. März ausgezeichnet. Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, erklärt die Idee, die hinter der Suche nach dem schönsten Rathaus steckt: „Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Sie sind die wichtigsten Zentren der Demokratie in unseren Städten und Gemeinden. Mit unserer Aktion wollen wir sie in den Mittelpunkt rücken.“

Hier veröffentlicht das MHKBG die Vorstellungsvideos:

• Facebook: https://www.facebook.com/MHKBG.NRW

• Twitter: https://twitter.com/MHKBG_NRW

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXT1ovLMC7M6jxx14AafPUQ

• Instagram: https://www.instagram.com/mhkbg_nrw