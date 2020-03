Schwimmbäder, Fitnessstudio, Kneipen: alles geschlossen. Und jetzt? Was machen Sie mit Ihrer Freizeit? Vor dem Fernseher langweilen? Wohnung putzen? Wir haben da eine bessere Idee: Werden Sie BürgerReporter!

Unsere NachrichtenCommunity www.lokalkompass.de bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten. Sie haben sich beim Einkauf über die vielen Hamster in Ihrer Umgebung geärgert? Sie haben Hilfe von einer fremden Person bekommen? Dann teilen Sie Ihre Erlebnisse - schreiben Sie sie auf bzw. tippen Sie sie in Ihre Tastatur und teilen sie im Lokalkompass öffentlich. Hier bekommen Sie sicher Meinungen und Einschätzungen anderer User. Denn die Community hat mehr als 100.000 Mitglieder.

Soziale Kontakte: online und offline

Und da sind wir auch schon beim zweiten Pluspunkt: Wenn Sie in Corona-Zeiten weitgehend auf soziale Kontakte im realen Leben verzichten sollen, gilt das online natürlich nicht. Finden Sie Gleichgesinnte im Lokalkompass, mit denen Sie plaudern können. Und vielleicht - so hat die Erfahrung gezeigt - finden Sie hier sogar Freunde fürs Leben, die Sie irgendwann nach Corona auch im realen Leben treffen können.

Fotografieren ist Ihr Hobby?



Wenn das Schreiben nicht so Ihr Ding ist, Sie aber gerne fotografieren, sind Sie ebenfalls eingeladen, sich im Lokalkompass zu registrieren. Zeigen Sie Ihre Fotografie einem interessierten und durchaus anspruchsvollem Kreis von (Hobby-)Fotografen, holen Sie sich Tipps oder Ehre, indem Sie bei unserem wöchentlichen Fotowettbewerb "Foto der Woche" teilnehmen. Das Siegerfoto wird übrigens in dem Heimat-Anzeigenblatt des Gewinners veröffentlicht sowie in vielen weiteren unserer Titel.

Ihr Bild auf der Newswall und in unseren Zeitungen



Wenn Sie groß rauskommen möchten, sollten Sie sich mit Ihrem Bild für die Newswall bewerben. Das ist ein 300 Quadratmeter großes LED-Display mitten in der Essener Innenstadt. Jede Woche schaffen es fünf BürgerReporter-Schnappschüsse darauf.

Auch das ein Alleinstellungsmerkmal: Denn mit allen Texten und Bildern, die Sie im Lokalkompass veröffentlichen, haben Sie die Chance auf Abdruck in Ihrem Anzeigenblatt vor Ort. Natürlich mit Namensnennung und Ihrem Profilfoto!

Ähnlich verhält es sich, wenn Sie Stellung beziehen. Kommentieren Sie Beiträge zu aktuellen Themen und diskutieren Sie mit anderen BürgerReportern kontrovers. Vielleicht stellen Sie fest, dass es zu einem Thema doch zwei Meinungen gibt und überzeugen andere von ihrer oder lassen sich überzeugen. Gutes Beispiel ist die wöchentliche "Frage der Woche".

Exklusive Events und Einblicke

Nicht zuletzt sichern Sie sich als aktiver BürgerReporter die Chance, Veranstaltungen gratis besuchen zu können, exklusive Einblicke hinter Kulissen zu erhalten oder Promis zu treffen. BürgerReporter haben schon Hundeprofi Martin Rütter interviewt, sich von den Ehrlich Brothers verzaubern lassen oder exklusive Führungen, etwa durch den Sonnenbunker in Dortmund, erlebt.

Lauter gute Gründe, der Lokalkompass-Community beizutreten. Worauf warten Sie noch? Hier geht's zur Registrierung.