Wir auch nicht. Ist auch nicht nötig. Denn alles, was Sie wissen müssen, um mit uns zusammen die Velberter Frösche, Kröten und Molche in der nächsten „Wanderzeit“ vor dem Verkehrstod zu bewahren, erklären wir Ihnen gern!

Die Amphibienschützer der NABU Ortsgruppe Velbert betreuen ehrenamtlich an den Standorten

- Deilbachtal

- Donnerstraße

- Bleibergquelle

- Mettmanner Straße

- Pollen/Priembergweg

- Am Wasserfall und

- Parkstraße

Strecken mit und ohne „Krötenzaun“, an denen die Tiere auf dem Weg zu ihren Laichgewässern Straßen überqueren müssen. Ein lebensgefährliches Unterfangen …

Unser Helferteam sucht dringend Verstärkung durch naturverbundene Menschen, die sich gern „praktisch“ für die Artenvielfalt und den Naturschutz einsetzen möchten. Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie neugierig geworden sind. Wir beantworten gern Ihre Fragen.

Eine Aufwandsentschädigung nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) ist möglich.

Kontakt: NABU Velbert, Martin Hankammer 0179 9354 024 (auch via WhatsApp) - martin.hankammer@t-online.de