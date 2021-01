Am Tage und selbst in der Nacht klopft und hämmert es des Öfteren in unseren Hochhaus ,und man fragt sich allen Ernstes :

Hallo Herr Nachbar ,müssen Sie denn schon wieder und stetig renovieren ???

Dabei macht Herr Specht den Lärm .

Denn schon seit Jahren fühlt er sich ganz wohl bei uns .

Und klopft und hämmert was der Schnabel hält .

:))