Wird es noch einmal einen solchen Winter geben ?

In den vergangenen Jahren war davon nichts zu spüren.

Die Fotos zeigen das Schneechaos vom Winter 2010/2011 in Velbert.

Diese Situation hielt über viele Wochen an.

Von Dezember 2010 bis Januar 2011 ging in Velbert fast gar nichts mehr.

An den Straßen türmten sich hohe Schneeberge und das Parken wurde zum Problem.

In den Nebenstraßen war es besonders schwierig bei Gegenverkehr aneinander vorbei zu kommen.

Ich hatte ständig eine Schaufel im Kofferraum, um mir eventuell einen Parkplatz frei schaufeln zu können.

Das Autofahren war zu dieser Zeit schon ein ziemliches Problem.