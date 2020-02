Es sah in diesem Winter nicht danach aus, als würden die Niederschläge nochmal in Schnee übergehen.

Der Wetterbericht kündigte dies am Abend vorher aber an.

Siehe da, am heutigen Morgen hatte sich die graue Landschaft über Nacht in eine weiße Winterlandschaft verwandelt und es schneite noch den ganzen Vormittag.

Es war in den letzten Jahren eine Seltenheit in unserer Region.

Leider hielt die weiße Pracht nicht lange und deshalb hatte ich mich während es noch teilweise kräftig schneite aufgemacht und diese Fotos geschossen.