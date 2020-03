Gute Nachrichten für Eltern in Velbert: Die Stadt Velbert setzt ab dem 16. März 2020 sowohl die Kita- als auch die Gebühren für den Offenen Ganztag aus.

Am 1. April werden keine Beiträge eingezogen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die bereits eingezogenen, anteiligen Elternbeiträge für den März werden erstattet oder verrechnet. Dies gilt auch für die Verpflegungsentgelte für die Kinder in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Im Offenen Ganztag ist für die Verpflegungsgebühren der jeweilige Träger zuständig.

Keine Betreuung in Kitas und Schulen wegen Corona

Hintergrund ist das Corona-bedingte Aussetzen der Betreuung in Kindertagesstätten und bei Tagesmüttern sowie die Schulschließungen und damit auch das Aussetzen der Offenen Ganztagsschulen.