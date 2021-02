Eine drängende Frage für viele Eltern in NRW: Wie geht es mit der Betreuung in den Kindertagesstätten weiter?

In der kommenden Woche (15. bis 19. Februar) ändert sich an der Betreuung in Kindertagesstätten nichts. Das heißt: Kitas sind grundsätzlich geöffnet, aber Eltern werden gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Die vertraglich vereinbarte Betreuungszeit pro Woche wird um zehn Stunden reduziert (35 statt 45 Wochenstunden, 25 statt 35 und 15 statt 25).

In der kommenden Woche sollen weitere Gespräche stattfinden und ein Konzept mit Gültigkeit bis Ostern erarbeitet werden, das dann ab 22. Februar in Kraft treten wird.