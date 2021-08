Denn in Zeiten von Corona wird ja heute viel über den Verlust von Freiheit gesprochen .

Freiheit die oftmals beim Clopapier kaufen anfängt und bei vielen Menschen beim

Bierchen trinken endet .

Denn als die Regierung wegen hoher Corona Inzidenzen ,es für notwendig ansah,zum Wohl

der Bürger / innen Lockdowns anzuordnen ,sahen viele ihre Freiheit in Gefahr .

Dabei war dies nur eine notwendige Maßnahme, angesichts der stetig steigenden Infektionswerte .

Doch Querdenker ,Afd'ler und andere Demkoratiefeinde nutzen die Lage im Land bis heute aus ,

um angeblich für die Freiheitsrechte zu demonstrieren.

Rechte die seit 76 Jahre in Deutschland für jeden Menschen gewährleistet sind .

Denn seit 1945 leben wir hier in der BRD in Frieden & Freiheit .

Doch seit CORONA hat sich das Blatt gewendet.

Weil viele Menschen die ganzheitliche Befriedigung der eigenen Bedürfnisse/Wohlbefinden

mit Freiheit gleichsetzen .

Doch kann man direkt von Freiheitsberaubung sprechen ,nur weil es in einer Krisenzeit notwendig geworden ist ,auch mal einige Zeit auf Liebgewonnenes zu verzichtet .

Zum Wohle aller.

Auf all das Weltliche, was viele Menschen mit dem Gefühl von Freiheit verbinden ?

Party machen ,Ausgehen ,Shoppen ,Freude* treffen ,Urlaub machen ,zum Friseur gehen …...

Unbeschwert Mensch sein.

Ist ja auch schön .

Keine Frage .

Doch was wenn wir Morgen die Situation hätten ,die Menschen vor 60zig Jahren im Ostsektor von BERLIN erlebt haben .

Als ein diktatorisches Regime von einen auf den anderen Tag anfing, Stacheldraht um ganz Ostberlin zu ziehen , meterhohe Mauern zu bauen ,überall Grenzposten zu stationieren ,um Menschen wahrhaftig ihrer FREIHEIT zu berauben ,indem man sie wie Tiere eingesperrt hat .

Um zuverhindern das immer mehr gen Westen flüchten .

Deshalb wurden viele Familien auseinander gerissen ,Regimegegner für Jahre ins Gefängnis gesperrt ,Bürger / innen tagtäglich bespitzelt und Republikflüchtlinge ,die versucht haben in den Westen zu gelangen ,an der Grenze wie Freiwild abgeschossen .

Weil Menschen in FREIHEIT leben wollten .

IN FREIHEIT .

Eine Freiheit in der das Recht auf Meinungsfreiheit gegeben ist ,ein Recht auf Arbeit ,ein Recht lieben zu können wen man will ,ein Recht anbeten zu können wen man will ,ein Recht auf Bildung ,auf Heimat ,Familie ,ein Recht ganzheitlich Mensch sein zu können.

Kunterbunt ,einzigartig und vielfältig je nach Talent und Begabungen .

Doch was geschieht wenn Menschen FREIHEIT heute kaum noch genau definieren können ?

Wenn staatliche Maßnahmen in Krisenzeiten als Bedrohung angesehen werden,nur weil ein wenig Verzicht von allen gefordert wird.

Denn was Menschen vor genau 60 Jahren in Ostberlin geschehen ist ,sollte uns alle demütig machen. Ruhiger und bescheidener werden lassen .

Denn vor 6o zig Jahren wurde Menschen wahrhaftig die FREIHEIT genommen.

Und das Recht darauf, als selbstbestimmte Menschen unter Menschen zu leben .

Denn 28 Jahre lang sperrte man die Ostberliner/innen hinter Stacheldraht ,meterhohe Mauern.

Verweigerte Ihnen das Recht auf Meinungsfreiheit ,Familie ,freies Reisen ,Arbeiten ,Leben.

Selbstbestimmte Entfaltung ihrer Individualität.

Doch heutzutage wird FREIHEIT leider mehr und mehr mit einer egoistischen Selbstverwirklichung verwechselt .

Dessen Ausmaße in zunehmender Gewalt und Demokratiefeindlichkeit einhergehen.

Und all unsere FREIHEIT gefährden .

Eine FREIHEIT die Generationen im Westen seit 76 Jahre genießen konnten .

Doch 32 Jahre nach Maueröffnung sieht es in Gesamtdeutschland katastrophal aus.

Denn QUERDENKER stürmten den BUNDESTAG und in vielen Städten sind immer mehr undurchsichtige Gruppierungen unterwegs,die HASS & Gewalt ins Volk projektieren ,obwohl sie FRIEDENSSYMBOLE umhertragen und sich als Friedensengel ausgeben ,obwohl

sie Hass & Gewalt und Zerstörung im Rucksack tragen.

Denn was es wahrhaftig bedeutet die FREIHEIT zu verlieren ,das haben die Menschen

am 13.August 1961 in Ostberlin erfahren .

Und sicherlich hätten sie auf all Weltliches verzichtet ,wenn man Ihnen ihre

Familien ,ihre Würde und Menschenrechte gelassen hätte .

Und ihre Freiheit selbstbestimmt MENSCH zu sein .

Denn heutzutage gehts vielen Menschen einfach noch zu gut ,die stetig den Staat kritisieren ,ohne sich selbst der Verantwortung ihres Leben zu stellen.

Denn jede der wegen Masken tragen ,Abstand halten,Hygienmaßnahmen , Lockdowns und Impfen meint ,seine FREIHEIT zu verlieren ,der hat bis heute wohl nicht verstanden ,was wahrhaftig der Verlust von FREIHEIT bedeutet.

" Denn niemand hat vor eine Mauer zu bauen ".....

So wie einst in BERLIN am 13.August 1961.

An einen sommerlichen Tag ,als Menschen wahrhaftig ihrer FREIHEIT beraubt wurden.

Und deshalb sollten wir dankbar sein Heute in Frieden & Freiheit leben zu können.

Und auch alles dafür tun ,um unser Leben in Frieden und Freiheit zu schüzten.

Wenn auch mit ein paar notwendigen Einschränkungen.

I.Silipo / Regenbogen

PS:

Auch meine Eltern sind der FREIHEIT wegen am 17 .Juni 1953 mit drei kleinen Kindern aus Ostberlin geflüchtet.

Da mein Vater aus dem Westen stammte und schon damals als "Feind der Republik " angesehen wurde,blieb Ihnen nichts anderes übrig als die Heimat zu verlassen .

Sowie wie Familie,Freunde und all das Liebgewonnene was ihr Leben bis dahin bereichert hat .

Denn zur damaligen Zeit nahmen Volksaufstände von unzufriedenen Bürger / innen stetig zu ,

da viele Bürger /innen nicht mehr mit den diktatorischen Manchenschaften des DDR Regime klar kamen.

Und sich deshalb immer mehr Menschen auf die Flucht begaben.

Denn sie allen wußten wie kostbar FREIHEIT ist .

So auch meine Eltern.

Denn sie hatten sich auf ihrer Flucht getrennt ,weil 5 Personen gemeinsam eher Aufsehen erregt hätten.

Doch es ging alles gut und so trafen sie sich im Flüchtlingsunterkunft wieder .

Und fanden in Velbert ihre Neue Heimat .

Und so wurde ich im Jahr des Mauerbau 1961 geboren .

In FREIHEIT

Und bin meinen Eltern bis heute dankbar dafür ,das ich mit 5 Geschwister in FRIEDEN & Freiheit aufwachsen konnte .

Obwohl meine Mutter nie über den schweren Verlust der Familientrennung hinweg kam.

Jedoch war sie uns Kinder immer ein starkes Vorbild .

Weil sie trotz vieler Entbehrungen nie gejammert hat .

Und wenn sie heute noch leben würde ,würde sie sicherlich zu manch Chaos im Lande sagen :

Was jammert ihr und beklagt Euch stetig.

Hab ihr es immer noch nicht begriffen ???

IHR seid frei .

FREI.