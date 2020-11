Durch den großen Erfolg der Grünen bei der Kommunalwahl ist die Ratsfraktion der Grünen in Velbert von sieben auf 15 Sitze angewachsen. In ihrer konstituierenden Fraktionssitzung haben die Grünen nun wichtige Personalentscheidungen getroffen.



Velbert. Martin Zöllner, seit 2016 stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wurde zum Fraktionsvorsitzenden gewählt und löst damit Dr. Esther Kanschat ab, die seit 2008 dieses Amt innehatte. Zum ersten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurde André Feist-Lorenz und als zweite stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dr. Esther Kanschat gewählt. Alle zusammen bilden ein gleichberechtigtes Sprecherteam und stehen damit für Kontinuität im Wandel. Dr. Kanschat, die in der Bürgermeisterstichwahl nur knapp unterlegen war und nun während der ersten Ratssitzung am 03. November zur ersten stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt wurde: „Ich habe mich daher entschieden, im Fraktionsvorstand einen Schritt nach hinten zu treten und begrüße den erfolgten Generationswechsel. Ich habe immer vertrauensvoll und sehr erfolgreich mit Martin Zöllner während der letzten Jahre im Fraktionsvorstand zusammengearbeitet. Daher freue ich mich nun auf eine tolle Zusammenarbeit im Sprecherteam. Darüber hinaus sind wir Grünen immer gegen eine Ämterhäufung gewesen. So kann ich mich auch stärker auf meine neue Aufgabe als erste stellvertretende Bürgermeisterin konzentrieren". Zöllner, Feist-Lorenz und Kanschat freuen sich, mit einer bunten und starken Ratsfraktion die Erwartungen der vielen Wählerinnen und Wähler nach mehr Nachhaltigkeit, Ökologie und Transparenz in Velbert umzusetzen. Zöllner erklärt dazu: „Wir sind für Veränderung und gegen ein "weiter-so-wie-immer" angetreten, das werden wir auch umsetzen. Feist-Lorenz ergänzt „Die Zeichen stehen auf Veränderung. Dafür sind die Grünen in Velbert sehr gut aufgestellt“.