Denn wie mutig die vielen Menschen im Osten 1989 waren ,als Sie für

FREIHEIT & DEMOKRATIE

auf die Strasse gingen und gegen ein diktatorisches Menschen feindliches REGIME aufstanden ,dass kann

sicherlich kaum jemand nachvollziehen ,der immer frei gewesen ist .

Doch heute ist

unsere

Freiheit & Demokratie wieder gefährdet ,durch all die Menschen ,die immer noch nicht verstanden haben ,wie kostbar FREIHEIT ist .

Denn Freiheit bedeutet doch .

Ohne Mauern & Grenzen im Geiste zu leben

Ohne Hass & Hetze im Herzen ,

Ohne Vorurteile ,Neid und Gewalt ,

Ohne Angst und Sorgen vor Morgen ,

FREI ,FREI ,FREI .

Unter Menschen einfach Menschen zu sein.

Doch schon am 17.Juni 1953 gab es Volksaufstände im Osten ,weil die Menschen sich einem diktatorischen REGIME nicht weiter unterordnen wollten.

Doch dieser Aufstand wurde damals mit brutaler Staatmacht und Einsatz von Panzer beendet .

Zum Leid der vielen Menschen ,die für Freiheit & Demokratie kämpften.

Doch immer mehr Menschen versuchten diesem Unrecht Staat zu entkommen und begaben sich auf die Flucht ,sodass das die DDR Machthaber sich dann zum Mauerbau' 61 entschlossen haben ,damit nicht das "ganze Volk " gen Westen ausreist,um in Freiheit & Demokratie leben zu können .

Sowie meine Eltern .

Die sich 1953 ,mit drei kleinen Kinder auf den Weg in die Freiheit machten .

Denn mein Papa war Wessi ,und natürlich in der Zeit als Regimegegner angesehen .

Und den man deshalb jederzeit hätte einsperren können

Und deshalb entschloss sich meine Mama,für die FREIHEIT und die LIEBE ihre Familie zu verlassen (Vater u.11 Geschwister ) und ihre Heimat ,um mit der Familie in Frieden & Freiheit leben zu können .

Und so wurde Velbert zur neuen Heimat .

In der es nun möglich war, 6 Kinder ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen .

Und ein neues Leben aufzubauen ,dass geprägt war von Demokratie & Freiheit .

Denn das war der wesentliche Grund, weshalb sich unsere Eltern 1953 ,auf die Flucht im eigenen Land begeben haben .

Und alles zurück ließen .

Doch was immer blieb ,war das HEIMWEH und die Erinnerung .

Denn eine MAUER machte es lange Jahre unmöglich die Familie wieder zu sehen ....

♥️