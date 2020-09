Lieber Herr Lukrafka,

Lieber Herr Bürgermeister ,

Zu ihrer Neuwahl als Bürgermeister gratuliere ich von Herzen und wünsche ich Ihnen viel,viel Kraft,Gelassenheit , ,Durchhaltevermögen und vor allen Dingen Gesundheit .

Damit Sie auch in den kommenden Jahren Velbert weiterhin auf Vordermann bringen können .

Sehr liegt es mir am Herzen ,dass Sie sich in Zukunft auch mit den Thema des ansteigenden "Rechtsextremismus ,Antisemitismus u.Rassismus " annehmen ,um auch zu reflektieren , warum in vielen Velberter Wahlbezirken die AFD eine so hohe Wählerquote erreicht hat.

Zusätzlich liegt es mir am Herzen ,das es kein "Klüngel/Vetternwirtschaft " im Rathaus gibt ,von der ja oftmals die Rede ist .

Auch wünschenswert wäre es ,wenn es mehr Transparenz geben würde ,wenn es um Entscheidungen geht ,bei denen wir Bürger/innen auch mitentscheiden sollten .

Denn nur ein Bürgertum ,das sich wahrgenommen fühlt ,wird Vertrauen aufbauen .

Vertrauen das Sie als Bürgermeister in den nächsten Jahren sicherlich gebrauchen können .

Und in diesen Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg als Bürgermeister von VELBERT.

Und um es mit den Worten von Wolfgang Clement "ehemaliger NRW Ministerpräsident u.Bundeswirtschaftminister " der diese Tage verstorben ist,zu beschreiben .

Das besagt, dass nicht mehr nötig ist ,um gute Politik zu machen,als sich als politischer Verantwortlicher immer .....

Den Sinn für die

Gerechtigkeit,

Chancengleichheit ,

Solidarität und Gemeinsamkeit zu bewahren.

Dem füge ich noch hinzu....

Das sich Politiker auch den Sinn der Wahrhaftigkeit ,der Bescheidenheit ,der Empathie , Menschlichkeit, sowie Aufrichtigkeit bewahren sollten , um gute Politik fürs Volk zu machen .

Denn jeder Politiker sollte ja als Erstes immer das Wohl der Bürger / innen im Auge behalten .

Aller Bürger/innen .

Doch auch wir als Bürger / innen stehen mit in der Verantwortung,alles zu tun ,damit wahrhaftig ein friedliches kunterbuntes& vielfältiges Miteinander der Toleranz,Akzeptanz und Zivilcourage in unser Stadt entstehen kann.

Denn nicht nur in KRISENZEITEN ist es von großer Bedeutung ,sich als Bürger unter Bürger/innen ,und Mensch unter Menschen

für ein friedliches und zwischenmenschliches Miteinander tagtäglich einzusetzen .

Ein empathisches Miteinander, das keinen Mitmenschen in unserer Stadt stigmatisiert ,diskriminiert oder ausgrenzt .

Denn die Würde des Menschen ist unantastbar.

Jedes Menschen .

Jedes Bürger .

Jeder Bürgerin.

Und damit das auch in Zukunft so bleibt ,bedarf es nicht nur einen empathischen und gerechten Bürgermeister ,sondern auch Mitbürger/innen, die für eine kunterbunte & vielfältige Stadt stehen .

Denn nur gemeinsam schaffen wir es.

Die Städtischen ,wie globalen Herausforderungen der ZEIT zu meistern .

🌈♥️👍🌏🕊️

Ilona Silipo /Regenbogen

(Kleinste kunterbunte& vielfältige Friedensgruppe NRW/Velbert seit 2016