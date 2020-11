Pünktlich zu Beginn der neuen Wahlperiode des Kreistages Mettmann haben sich die Spitzen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP darauf geeinigt, gemeinsam eine Kooperationsvereinbarung zu erarbeiten und diese dann den jeweiligen Parteigremien zur Abstimmung vorzuschlagen.

Die Kreisvorsitzenden der drei Parteien, Dr. Jan Heinisch (CDU), Ina Besche-Krastl (Grüne) und Dirk Wedel (FDP) zeigen sich erleichtert, dass eine schwarz-grün-gelbe Zusammenarbeit möglich ist: „Wir sind froh, dass sich unsere Vorstände von Partei und Fraktion entschieden haben, eine Kooperationsvereinbarung auszuhandeln. Dies ermöglicht ein stabiles Bündnis demokratischer Parteien“, so die Kreispolitiker unisono. Die Vereinbarung soll in den nächsten Tagen weiter konkretisiert und in den Gremien der Parteien abschließend beschlossen werden.



Kreis Mettmann. Ein stabiles Bündnis sei auch vor dem Hintergrund der pandemischen Lage wichtiger denn je, so Heinisch. CDU, Grüne und FDP seien zwar sehr unterschiedliche Partner. „Uns eint aber das Ziel, den Kreis Mettmann gut durch die Corona-Krise zu bringen und uns auch darüber hinaus gemeinsam für einen lebenswerten und wirtschaftlich starken Kreis Mettmann einzusetzen.“ Der neue Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag, Waldemar Madeia, hält das Bündnis für die richtige Allianz zur richtigen Zeit: "Es ist uns gelungen, in konstruktiven Gesprächen die Stärken der jeweiligen Parteien so zusammenzubringen, dass wir wirklich von einer Chance für die nächsten fünf Jahre reden können". Mit Blick auf den wirtschaftsstarken Kreis Mettmann im Herzen der großen Ballungszentren mit seiner schönen Landschaft sei das eine gute Kombination. „Es ist ausweislich des Wahlergebnisses genau das, was sich die Wählerschaft für den Kreis vorgestellt und gewünscht hat“, erläutert Madeia. Bei wichtigen Themen wie Wohnungspolitik, Digitalisierung und Mobilität bestehe eine nahezu deckungsgleiche Vorstellung, was in den nächsten Jahren zu tun ist.

„Als jetzt zweitstärkste Kraft nach der CDU im Kreistag stand für uns von vorne herein fest, dass wir uns konstruktiv an den Sondierungsgesprächen beteiligen. Nur wenn wir Verantwortung übernehmen, können wir auch wirklich etwas bewegen. Die Wähler, die den Grünen ihre Stimme gegeben haben, erwarten von uns Grünen, Ziele auch in der Realität umzusetzen. Unsere Inhalte und eine demokratische Basis sind für uns Grüne der Messwert eines gelungenen Bündnisses“, sagt die Grünen-Politikerin Ina Besche-Krastl. Beim Thema Klima- und Umweltschutz könne man von der guten Vorarbeit des „alten“ Kreistages profitieren. „Wir haben in der letzten Wahlperiode einstimmig ein umfangreiches Klimaschutzkonzept verabschiedet, was es jetzt gemeinsam umzusetzen gilt. In diesem Bereich sind wir daher schon weit gekommen, daran gilt es jetzt anzuknüpfen“, ergänzt der Verhandlungsführer der Grünen, Andreas Kanschat.

„Doch die besten Pläne sind nur dann umsetzbar, wenn unsere Unternehmen stark sind und es unseren Städten gut geht. Als Umlagehaushalt muss man daher immer die wirtschaftliche Entwicklung und die Finanzen der Städte im Blick haben“, erklärt der FDP-Vorsitzende Dirk Wedel.