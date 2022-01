"Die Corona-Fallzahlen werden steigen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am heutigen Freitag (7. Januar). Deshalb wurden neue Corona-Maßnahmen beschlossen, wobei die Quarantäne-Regeln gelockert werden.

So wird in Restaurants künftig 2G plus gelten. Ausnahme gilt für Menschen, die geboostert sind. Sie benötigen keinen zusätzlichen Test.

Schnelltest reicht zum Freitesten

Wer geboostert ist, muss als Kontaktperson nicht mehr in Quarantäne. Alle anderen dürfen nach zehn Tagen raus, sofern keine Symptome vorliegen. Das Freitesten ist nach sieben Tagen mit einem Schnelltest möglich. In Altenheimen und Krankenhäusern wird nach sieben Tagen zum Freitesten ein PCR-Test benötigt.

Ab wann die neuen Regeln gelten, wurde nicht mitgeteilt.

Am 24. Januar kommen die Länderchefs wieder mit dem Bundeskanzler zusammen.