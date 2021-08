Mein You Tube Kommentar zum "GESTRIGEN TRIELL" der Kanzlerkandidaten / innen ..

ILONA Silipo/ Regenbogen

29.8.2021

Früher konnten sich Politiker / innen voll auf ihre Arbeit konzentrieren .

Heute werden Sie durch den "Mainstream Medien Dschungel "schon vor Beginn einer neuen Regierungsperiode verschlissen .

Undankbarer Job .

Denn auch Politiker / innen sind nur Menschen .

Leider ist es schon fünf nach Zwölf.

Und deshalb sollten sich nicht nur Politiker * ,sondern auch alle Bürger /innen langsam bewusst sein,was auf dem Spiel steht .

Denn es wird Zeit bescheidener zu werden .

Demütiger und dankbarer .

Denn wir leben seit 75.Jahre in Frieden & Freiheit .

Und sollten gemeinsam alles dafür tun,das das auch so bleibt .

Denn die Regierenden tragen nicht allein die Verantwortung im Lande ,sondern auch jeder einzelne Bürger / in .

Denn mit einem Volk das stetig nur jammert und fordert ,kann auch die beste Politik nichts bewirken .

Denn krankhafte Unzufriedenheit ist schlimmer als jede Pandemie.

Denn sie zerstört die DEMOKRATIE.

Unsere Freiheit und unseren Frieden .