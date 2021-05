Der Kreis Mettmann hat mit Stand 25. Mai die dritthöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen. Erst morgen starten die Schulen zurück in den Wechselunterricht. Dennoch ist es möglich, dass schon ab kommenden Montag (31. Mai) wieder ganz normaler Unterricht an allen Schulen stattfindet.

Überall dort, wo die Inzidenz stabil unter 100 liegt, sollen alle Schulen wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, hatte NRWs Schulministerin Yvonne Gebauer in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Das bedeutet: Unterricht nach regulärem Stundenplan und in voller Klassen- bzw. Kursstärke.

Der Kreis Mettmann kann die geforderte "stabile Inzidenz unter 100" noch erreichen - auch wenn der Pfingstmontag die Zielerreichung erschwert, weil er als Feiertag außen vor ist. Nur Werktage werden gezählt. Am heutigen Dienstag beträgt die Inzidenz 94,1. Sollte an den kommenden Tagen (Mittwoch bis Samstag) die 100 ebenfalls unterschritten werden, kann ab Montag im Kreisgebiet die Rückkehr zum Präsenzunterricht erfolgen. Möglich wäre auch, dass die Schulen im Laufe der nächsten Woche wieder starten, nämlich dann, wenn die "stabile Inzidenz" beispielsweise erst Anfang der Woche erreicht wird. Die Regel, dass erst am darauffolgenden Montag wieder gestartet wird, entfällt und wird ersetzt durch einen Start am übernächsten Tag.

Das bedeutet konkret: