Der Velberter SPD-Vorsitzende Rainer Hübinger kandidiert bei den Kommunalwahlen im September für das Bürgermeisteramt.



Dies gab er beim traditionellen Neujahrsempfang der SPD im Saal der „Vereinigten Gesellschaft“ in Langenberg bekannt. Hübinger konnte in Langenberg viele Vertreter der Vereine, der Verwaltung und der örtlichen und überörtlichen Politik begrüßen. Darunter waren unter anderem auch die SPD-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin Kerstin Griese und der Vorsitzende der SPD im Kreis Mettmann Jens Geyer.

Rainer Hübinger erklärt als zentralen Aspekt seiner Agenda Folgendes: „Mir liegen die drei Stadtbezirke Velbert-Mitte, Neviges und Langenberg sehr am Herzen. Drei starke Stadtteile bilden ein starkes Velbert.“ Ebenso seien auch der Klimaschutz und ein verbesserter öffentlicher Nahverkehr wichtige politische Ziele.

"Erfolg durch intensive Zusammenarbeit"

Kultureller Unterhaltungspunkt bei dem Neujahrsempfang war der Auftritt der Poetry-Slammerin und Kabarettistin Ella Anschein, die sich mit dem Ehrenamt, der digitalen Zukunft und ihrer Heimat Nordrhein-Westfalen auseinandersetzte und damit ihr Publikum sowohl zum Nachdenken als auch zum Lachen anregte.

In seiner Rede stellte Hübinger die Eröffnung der Gesamtschule in Neviges als herausragendes Ergebnis im Jahr 2019 dar. Dieser Erfolg sei Ergebnis der „intensiven Zusammenarbeit von SPD, Grünen, Die Linke, FDP, UVB, Piraten und eines Kollegen von Velbert anders“, so Hübinger.

In diesem Jahr wird die neue Grundschule Kastanienallee eröffnet, ein weiter Beitrag für eine zukunftsweisende Bildungspolitik. „Besonders stolz bin ich, dass wir neben der Grundschule erfolgreich für eine zusätzliche Turnhalle gekämpft haben. Diese war eigentlich nicht vorgesehen“, erklärt der Vorsitzende erfreut. Sport gehöre, genauso wie Bildungsgerechtigkeit und gute Kitas, zu den Grundvoraussetzungen für den Zusammenhalt in der Stadt.