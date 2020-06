Die Grünen in Velbert sprechen sich gegen die "Schließung" der Frühchenstation im Helios Klinikum aus. Die Entscheidung, fortan nur noch Frühgeborene ab der 36. Schwangerschaftswoche medizinisch zu versorgen, sei nicht tragbar.

Gegen den Beschluss der Landesregierung kann die Politik in Velbert nichts ausrichten. Die Verabschiedung dieses Krankenhausrahmenplans fiel 2013 in die rot-grüne Regierungsphase in NRW, aber diejenigen, die jetzt darauf hingewiesen haben, vergäßen ihre eigene Stellungnahme zu dem Thema, teilen die Grünen mit. Die Reduzierung der Frühchenstation in Velbert erinnere an die Entscheidung der Velberter „GroKo“ aus CDU und SPD im Jahr 2016, das Klinikum Niederberg gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger zu privatisieren. „Zwar hat die SPD diese Fehlentscheidung mittlerweile erkannt, aber leider zu spät“, kommentiert die Fraktionsvorsitzende der Grünen Dr. Esther Kanschat.

Wieder einmal zeige sich, dass ein wirtschaftlich orientiertes Gesundheitsunternehmen umfassende Daseinsvorsorge entweder nicht leisten könne oder wolle. Natürlich unterliege auch ein städtisches Krankenhaus wirtschaftlichen Zwängen, nichtsdestotrotz hätte die Kommune als Träger zumindest die Chance gehabt, für eine eventuelle Übergangsphase über andere Finanzierungsmodelle nachzudenken.

„Den hiesigen Stadtoberhäuptern fehlten damals der Mut und die Bereitschaft, ein finanzielles Risiko einzugehen. Dies ist besonders tragisch in Anbetracht der Tatsache, dass viele unbedeutendere Investitionen weniger zurückhaltend freigegeben wurden“, resümiert Kanschat.