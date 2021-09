Ein Drittel der Wahlbezirke sind ausgezählt. Die SPD-Kandidatin Griese führt weiter mit 3275 Prozent vor CDU-Kandidat Peter Beyer mit 28,06 Prozent.

Der Abstand schrumpft. Nach 14 von 76 Wahlbezirken führt Griese mit 31,75 Prozent vor Beyer mit 28,30 Prozent.

Nach fünf ausgezählten Wahlbezirken liegt weiter Kerstin Griese (SPD) vorne mit 32,19 Prozent, gefolgt von Peter Beyer (CDU) mit 26,82 Prozent.

Nach zwei ausgezählten Wahlbezirken hat sich die Situation gedreht: Kerstin Griese (SPD) liegt jetzt mit 32,96 Prozent vor Peter Beyer (CDU) mit 25,33 Prozent.

Nach dem ersten von 76 Wahlbezirken liegt in der Stadt Velbert Peter Beyer (CDU) mit 29,48 Prozent vorne. Auf Platz zwei rangiert knapp dahinter Kerstin Griese (SPD) mit 28,32 Prozent. Auf Platz drei in diesem ersten Wahlbezirk liegt die FDP-Kandidatin Denné-Weiß.

Die Zweitstimmen gingen in diesem ersten Wahlbezirk mit 23,26 Prozent an die CDU, 21,51 Prozent an die SPD, 15,12 Prozent FDP, 13,37 Prozent AfD, 11,05 Prozent Bündnis 90/Die Grünen, 2,91 Prozent Linke.