Dass der Neubau der A535-Autobahnbrücke "Am Putschenholz" in Velbert und die damit verbundene Baustelle auf der Autobahn Stau verursachen würde, war zu befürchten. Jetzt wurde ein Zwei-Millionen-Euro-System, der so genannte "Road Zipper" (Bericht dazu hier) aufgebaut, sogar NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst machte sich vor Ort ein Bild davon.

Mit dessen Hilfe wird täglich gegen Mittag die Baustelle so verändert, dass ein bzw. zwei Fahrspuren in der (vermeintlich) jeweils stärker frequentierten Fahrtrichtung zur Verfügung stehen.

Stau in Tönisheide

Klingt gut - funktioniert aber nicht. Morgens ist in Fahrtrichtung Velbert (weil einspurig) auf der A535 Stau. Die Folge: Viele Navis führen die Autofahrer an der Ausfahrt Tönisheide ab, es staut sich von der Autobahnabfahrt durch den kompletten Ortskern und auch auf der Nevigeser Straße Richtung Velbert-Mitte stehen die Blechkolonnen. Für dieses Resultat sind zwei Millionen Euro ganz schön teuer...