Die Baugenossenschaft Niederberg eG lädt ihre Mitglieder zur diesjährigen Mitgliederversammlung am kommenden Dienstag, den 23. Juni um 18.30 Uhr in den Skyroom der IMS Arena am Stadion Velbert ein.

Die Mitglieder werden gebeten, eine medizinische oder FFP2-Maske mitzubringen und diese beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten zu benutzen und, unter der Berücksichtigung der aktuellen Corona-Pandemie zum Zeitpunkt der Versammlung, vorsorglich ihren Impf- bzw. einen Testnachweis bereitzuhalten.

In NRW gelten nur noch wenige Corona-Regeln. Zugangsbeschränkungen für Menschen, die nicht geimpft, genesen oder getestet sind (zum Beispiel 3G oder 2G+) sind mittlerweile abgeschafft.

Maskenpflicht und Impf-und Testnachweis sind nur noch für wenige Einrichtungen vorgeschrieben oder bei Einreise aus einem Risikogebiet.

Im Rahmen der Anmietung des Skyroom am Stadion Velbert durch die BGN kann diese im bestimmten Rahmen das Hausrecht ausüben und somit die Zugangsvoraussetzungen zur Mitgliederversammlung selbst bestimmen.

Vorsorglich einen Testnachweis bereitzuhalten sprengt den Rahmen der Verhältnismäßigkeit, zumal nicht differenziert wird zwischen Selbsttest und PCR Test und wie alt der Test sein muss.

Eine unnötige Hürde, die nicht unbedingt der Fürsorgepflicht der BGN gegenüber ihren Mitglieder entspringen muss, sondern eher abschreckend wirkt.

Eine wesentlich leichter umzusetzende Corona-Vorsichtsmaßnahme ist die Bitte an die Mitglieder um die Nutzung der Möglichkeit der Vollmachterteilung, wie es der Spar- und Bauverein e.G in seiner Einladung zur Mitgliederversammlung, nur 4 Tage später im Best Western Parkhotel, anregt. Und die Teilnahme dort erfordert nur eine FFP2 oder medizinische Maske.

Jedes Genossenschaftsmitglied kann 2 weitere Genossenschaftsmitglieder in der Versammlung am Dienstag vertreten. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden. Vorlagen dazu gibt es im Internet. Handschriftlich geht auch.

Wenn alle 17 Mitarbeiter der BGN, die 6 Aufsichtsratsmitglieder und die 3 Vorstandsmitglieder zur Versammlung erscheinen, sind bereits 26 stimmberechtigte Mitglieder versammelt.

Wenn niemand sonst kommt, wird es nur einstimmige Beschlüsse geben und wenn weniger kommen, sorgen die 26 Stimmen der Mitarbeiter, Aufsichtsratsmitglieder und Vorstände für die notwendige Mehrheit.

So geschehen in der Mitgliederversammlung am 25.06.2019.

Dort wurde beschlossen, dass den Mitarbeiter der BGN Kredite für den erstmaligen Erwerb von Wohnraum gewährt werden und weitere allgemeine Kredite, sowie Gehaltsvorschüsse aus dem Vermögen der Genossenschaft erhalten können.

Des weiteren offenbarte das am 15.08.2019 im Genossenschaftsregister veröffentliche Protokoll der Mitgliederversammlung, dass es bereits seit langem durch Vorstand und Aufsichtsrat genehmigte Richtlinien dafür gab.

Die in dieser Versammlung zuvor erfolgte Entlastung des Aufsichtsrates und Vorstandes geschah in Unkenntnis dieser Vorgänge. Übrigens, dass letzte Mal, dass der Vorstand unter dem Vorsitz von Herrn Hoffmann entlastet wurde. 5 Tage später ging Herr Hoffmann in den Ruhestand.

Kredite an die Mitarbeiter zum erstmaligen Erwerb von Wohnraum aus dem Vermögen der Genossenschaft zu gewähren, widerspricht dem Satzungszweck der BGN.

Am 07.07.2018 äußerte sich der jetzige Vorstandsvorsitzende Johannknecht in einem gemeinsamen Pressetermin an dieser Stelle mit anderen Wohnungsbaugenossenschaften wie folgt:

"So besteht ein satzungsgemäßer Hauptzweck unserer Genossenschaften darin, die Wohnraumversorgung ihrer Mitglieder auch mittels Wohnungsneubau sicherzustellen."

Richtig Herr Johannknecht. Und wenn dann noch was übrig ist, muss das Vermögen der Genossenschaft zur Instandsetzung und Modernisierung der bereits vorhandenen Genossenschaftswohnungen verwendet werden.

Im übrigen verstößt die Kreditgewährung aus dem Vermögen der Genossenschaft an die Mitarbeiter, Vorstand und Aufsichtsratsmitglieder gegen den genossenschaftlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Und alle, die durch diesen Beschluss begünstigt werden, hätte an der Abstimmung darüber gar nicht teilnehmen dürfen.

In dieser Mitgliederversammlung wurde ebenfalls durch Beschluss der Höchstbetrag von Vorauszahlungen an die am üblichen Handelsverkehr beteiligten Dienstleister der BGN festgesetzt.

Davon betroffen ist u.a. der Aufsichtsratsvorsitzende Kunze, der als allumfassende Rechtsberatung seine Kanzlei in den Dienst des Vorstandes gestellt hat und wie die ausgelagerte Rechtsabteilung des Vorstandes agiert.

Für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender erhält er eine Aufwandsentschädigung, die die Mitglieder festlegen.

Seine allumfassende Tätigkeiten für den Vorstand beinhaltet das Erstellen von Bauverträgen für alle Neubaumaßnahmen der BGN in den letzten Jahren, Rechtstätigkeiten in allen Grundstücksangelegenheiten, sowie die anwaltliche und gerichtliche Vertretung des Vorstandes in allen Mietstreitigkeiten zwischen der BGN und ihren Mietern und sonstigen Vertragspartnern. Dafür wird er vom Vorstand bezahlt.

Davon verschont bleiben auch Mitglieder nicht, die einen Dauernutzungsvertrag über eine Genossenschaftswohnung mit dem Vorstand abgeschlossen haben und die in der Mitgliederversammlung am kommenden Dienstag in Ausübung ihres Stimmrechtes über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes entscheiden sollen.

Gleichzeitig soll damit dem Aufsichtsrat und Vorstand das Vertrauen für die Zukunft ausgesprochen werden.

Offensichtlich glauben Aufsichtsrat und Vorstand, dass Mitteilungen in der aktuellen "Wohnwert", der Zeitschrift der BGN, ihre Informationspflichten gegenüber den Mitgliedern erfüllen.

Unter "Henne macht Pause" wird erklärt, dass der Krieg in der Ukraine zu Lieferengpässen und Preissteigerungen geführt hat und somit das Neubauvorhaben Am Hahn/ Henne in Langenberg nur schwer plan- und realisierbar sei.

Im Geschäftsbericht 2020 der BGN wird das Bauvolumen der Neubaumaßnahme mit 11,3 Millionen Euro angegeben und zeigt das bereits planierte Grundstück.

Wer wissen will, was geplant ist, wird nur auf der Webseite des Architekten Friedrich aus Velbert fündig.

Wer wissen will, wer die Neubaumaßnahme für die BGN als Bauunternehmen, das vom Abbruch bis zur Neuerrichtung alles ausführen kann, erkennt auf dem Foto in der "Wohnwert" einen Bagger der Firma Crone, der Firma des Aufsichtsratsmitgliedes Crone.

Ob ein Aufsichtsrat, der in Teilen so enge und äußerst lukrative Geschäftsbeziehungen zum Vorstand unterhält, seine Funktion als Aufsichts- und Kontrollorgan noch erfüllen kann, muss hinterfragt werden.

So auch die Anschaffung eines neuen Firmenwagens der Luxusklasse (VW ID.4) zur Ergänzung der bereits vorhandenen BGN-Fahrzeugflotte, der stolz in der neuen "Wohnwert" vorgestellt wird. Niemand glaubt wirklich, dass dieses Fahrzeug allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BGN zur Verfügung steht. Der Vorstand hofft, "dass wer die BGN nicht kennt, schon beim Hinsehen erfährt , welche Vorteile das genossenschaftliche Wohnung bietet".

Ich erkenne nur, dass es von großem Vorteil für den Vorstandsvorsitzenden Johannknecht ist, auch weiterhin mit den Mitglieder des Aufsichtsrates vertrauensvoll auf allen Ebenen zusammen zu arbeiten, denn Gehalt und sonstige Zuwendungen, wie z.B. einen Firmenwagen, die der Vorstandsvorsitzende für seine Tätigkeit erhält, werden mit dem Aufsichtsrat ausgehandelt.

Andere Mitglieder erkennen, dass sie noch lange darauf warten können, dass in den genossenschaftlichen Tiefgaragen und Parkplätzen Ladesäulen für E-Autos installiert werden.

Aber vielleicht dürfen sie ja die Ladesäule an der Geschäftsstelle der BGN benutzen.

Katharina Schouren