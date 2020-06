Bei einen Abendspaziergang durch unsere Velberter City ,staunte ich gestern nicht schlecht ,als ich die Leichtigkeit "Gleichgültigkeit " der vielen Gäste von Eisdielen und Restaurants sah .

Sowie über die Unfähigkeit einiger Restaurant Betreiber,die sich kaum an die Abstandregel halten .

Denn das CORONA noch nicht besiegt ist ,das müssten doch nun alle Mitbürger mitbekommen haben .

Doch nachdem ich gestern diese Unbeschwertheit in der Velberter City wahrgenommen habe ,wo Restaurant Gäste ,Schulter an Schulter und Tisch an Tisch ( ohne 2m Anstand) in geselliger Runde saßen ,konnte ich es nicht begreifen.

Das einige Menschen so unvernünftig sind und durch ihre Unvernunft jedoch auch andere Mitmenschen gefährden könnten .

Denn auch wenn Draußen deniert wird ,müssten doch die Infektionsschutz- Maßnahmen strengstens eingehalten werden.

Vom Betreiber und auch von den vielen Gästen .

Leider war das gestern Abend in der Velberter City nicht der Fall.

Doch was nützt schon die tollste CORONA APP ,wenn eine gesellschaftliche Gleichgültigkeit und Egoismus eher im Focus der Zeit steht ,als Besonnenheit und Solidarität.

Denn CORONA geht uns doch alle an .

Und auch die zunehmende Ausbreitung des VIRUS.

Denn es handelt sich eben nicht um ein Sommerschnupfen ..

Und gerade deshalb müsste das ORDNUNGSAMT vielleicht auch Mal öfter ein Abendspaziergang durch die Velberter City machen.

Denn auch wenn es in Velbert angeblich keine Infizierte gibt,wäre doch vorschauende Prävention angebracht .

Und die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen .

Denn noch ist CORONA nicht besiegt .

Und wird sicherlich auch in Zukunft nicht so schnell besiegt werden ,wenn wir Alle uns nicht konsequent an die Maßnahmen halten .