Interessierte Bürger sowie Verbände und Vereine sind von Bündnis 90/die Grünen Velbert zu einer Waldwanderung zum Thema "Wie schlimm steht es um unseren Wald?" am Sonntag, 6. September, um 14 Uhr eingeladen, mit der die Velberter Grünen auf das Ausmaß des Waldsterbens hinweisen und die Ursachen hierfür sowie viele weitere interessante Details rund um Landschaft und Natur erörtern möchten.

Die etwa zweistündige Wanderung verläuft über den Neanderlandsteig, den Gustav-Heinemann-Weg, entlang des Felderbachs in Nierenhof und führt dann in einen wunderschönen, aber stark geschädigten Buchen-Mischwald. Der weitere Weg verläuft durch offene Landschaft, die den Blick auf noch andere geschädigte Waldbereiche im Umland freigibt. Der Rückweg führt durch biolandbewirtschaftete sowie konventionell bewirtschaftete Flächen. Die Strecke endet an der, im Regionalplan neuerdings als Siedlungsfläche ausgewiesenen Naturraumfläche am Gutsweg, auf der viele seltene Tierarten heimisch sind, und die deshalb ein hohes ökologisches Konfliktpotential birgt.

Begleitet wird die Wanderung von der Waldexpertin und Buchautorin Farina Graßmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz, die kürzlich ihr Buch „Wunderwelt Totholz“ in Langenberg vorgestellt hat.

Treffpunkt für die Wanderung ist am Haus, Gutsweg 4 in Langenberg-Nierenhof, wo auch Infostände aufgebaut werden. Mitzubringen sind festes Schuhwerk, geeignete Schutzkleidung bei Regen sowie ein Mund-Nasen-Schutz, um den Coronaregeln bei Gesprächen zwischendurch zu genügen.