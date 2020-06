Die Volkshochschule Velbert/Heiligenhaus bietet abwechslungreiche Kurse an.

Zum Beispiel gibt es einen Bildungsurlaub Yoga, erfolgreich und entspannt im Beruf mit Yoga und Meditation. Dieses Seminar vermittelt mithilfe von Yoga und Meditation achtsamkeitsbasierte Übungen zur Stressreduktion, die von den Teilnehmern mit Anleitung zu Hause weiter praktiziert werden können. Kurzvorträge und Gedankenaustausch unterstützen die Übungen, um die Hintergründe des Gelernten zu verstehen und in den Alltag zu integrieren. Berufstätige, Einsteigern und Fortgeschrittene, die Kraft und Energie für den Berufs-Alltag „tanken“ möchten, sind hier willkommen. Dieser Kurs ist nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG) als Bildungsurlaub anerkannt. Der Kurs findet fünf Mal montags, ab 29. Juni, von 10 bis 17 Uhr in Raum 25, Südring 159, Heiligenhaus, statt.

Trainer trainieren

Train the Trainer: Kompetenzorientierung ist eine Fortbildung für Kursleiter, Trainer und Dozenten zum Thema Kompetenzorientierung. Aufbauend auf bereits vorhandenen methodisch-didaktischem Wissen werden hier Kenntnisse für kompetenzorientieren Unterricht und Leistungsbewertung erarbeitet. Die Teilnehmer können so ihre Lehrmethoden erweitern und den Fokus vom Lehren zum Lernen verschieben. Besonders das eigenständige Lernen auf Grundlage der persönlichen Fähigkeiten, Wissen und biographischen Erfahrungen rückt in den Vordergrund. Voraussetzungen für die Teilnahme sind einschlägige Erfahrungen in der Erwachsenenbildung. Der Kurs erfolgt in Kooperation mit dem SKFM Velbert/Heiligenhaus. Der Kurs findet am 30. Juni, 1. und 2. Juli jeweils von 16 bis 21.30 Uhr in Raum 16, Nedderstraße 50, Velbert, statt.



Englisch für den Beruf



Der Onlinekurs Englisch B1 für den Beruf, ab 1. Juli, vier Mal mittwochs, findet von 18.30 bis 20 Uhr im virtuellen Klassenzimmer statt. Gerade in der Berufswelt hat sich vieles durch die Corona-Krise verändert: vermehrte Videokonferenzen mit Businesspartnern, Online Besprechungen und Home-Office. Dieser Kurs bietet den Teilnehmenden daher eine gute Möglichkeit, die digitale Welt im Unterrichtsgeschehen auszuprobieren und das Ganze in Englisch. Die Teilnehmenden erweitern ihre Englischkenntnisse und bauen die Kommunikationsfähigkeiten für den beruflichen Alltag aus. Voraussetzungen sind circa sechs Jahre Schulenglisch. Der Kurs findet über die vhs.cloud statt. Es wird ein PC/Laptop, Headset oder Kopfhörer und Mikrofon sowie Kamera und ein Account bei der vhs cloud benötigt. Ein technischer Test wird vor Kursbeginn am 29. Juni um 17.30 Uhr in der vhs cloud stattfinden. Weitere Hinweise und Logindaten für den Kurs werden den Teilnehmenden nach der Kursanmeldung zugeschickt.

Unter den gleichen Bedingungen findet auch der Onlinekurs Englisch A2 / B1 statt. Auf Grund der derzeitigen Situation ist es nicht immer möglich Fremdsprachen in einem Präsenzkurs zu erlernen. Dieser Online-Kurs bietet den Teilnehmenden daher die Möglichkeit ihre Englischkenntnisse zu verbessern und etwas ganz Neues kennenzulernen: Unterricht im virtuellen Klassenzimmer. Dabei liegt der Fokus dieses Online-Kurses auf der Kommunikation, aber es werden auch englische Texte gelesen und besprochen. Voraussetzungen sind mindestens sechs Jahre Schulenglisch. DieservKurs findet vier Mal freitags, ab 3. Juli, von 17 bis 18.30 Uhr in vhs.cloud statt.

Aus organisatorischen Gründen wird für alle Kurse um vorherige Anmeldung gebeten. Nähere Informationen erhalten Interessierte online unter www.vhs-vh.de oder unter Telefon 02051/94960.