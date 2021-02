Die britische Mutation des Corona-Virus namens B.1.1.7 ist in 13 der 16 deutschen Bundesländer angekommen. Das hat Prof. Dr. Lothar Wieler, Leiter des Robert-Koch-Instituts, heute bekannt gegeben.

Das RKI hatte im Januar den Fokus auf die Bestimmung von Mutationen gelegt und in Zusammenarbeit mit fünf Laborverbünden gezielt danach gesucht. "Alle drei Varianten wurden gefunden und sind in Deutschland angekommen", so Wieler. Damit gemeint sind die Mutationen, die zuerst in Großbritannien (B1.1.7), Südafrika (B.1.351) und Brasilien (P.1) gemeldet worden sind.

"Große Sorgen"

"Dies bereitet uns große Sorgen", sagte der RKI-Chef. Denn die britische Mutation sei ansteckender. "Wir müssen damit rechnen, dass sich B.1.1.7 weiter in Deutschland verbreitet." In diesen Bundesländern wurde es bereits nachgewiesen: Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Wieler appelliert: Maßnahmen aufrecht erhalten!

Sorgen macht Wieler auch, dass es erste Hinweise gebe, dass die britische Variante des Virus vermehrt schwerere Verläufe auslöse. "Das Virus hat einen Boost bekommen." Es sei gefährlicher geworden. Deshalb appellierte er trotz sinkender Fallzahlen, Maßnahmen wie Masken tragen, Abstand halten, Kontakte einschränken unbedingt aufrecht zu erhalten.