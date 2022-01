Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag, 2. Januar, kreisweit 2.354 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 272, in Haan 172, in Heiligenhaus 132, in Hilden 233, in Langenfeld 210, in Mettmann 176, in Monheim 188, in Ratingen 541, in Velbert 393 und in Wülfrath 89.

Verstorbene sind nicht zu vermelden. Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 860.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind mit Stand von Silvester 320.250 Menschen im Kreis Mettmann einmal geimpft und 323.251 voll geimpft worden.

185.646 "Booster"-Impfungen wurden inzwischen verabreicht. Aktuelle Impfzahlen liegen am Wochenende nicht vor.

37.606 Personen gelten als genesen.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liege - laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW - bei 265,9.

Impfangebote im Kreis Mettmann

Impfangebote gibt es hier: https://www.kreis-mettmann-corona.de/Schnelle-Hilfe-FAQ/Impfung/