Auch in Heiligenhaus ist jetzt der erste Corona-Fall bestätigt. Damit sind alle Städte des Kreises Mettmann betroffen. In Velbert steigt die Zahl von einem auf vier bestätigte Fälle an.



Für den Sonntagabend vermeldet das Kreisgesundheitsamt als aktuellen Sachstand 39 Corona-Erkrankungsfälle und 91 Verdachtsfälle im gesamten Kreisgebiet.

So sieht es in den Städten aus



Die Zahlen schlüsseln sich wie folgt auf:

Erkrath: 12 Erkrankte, 14 Verdachtsfälle

Haan: 5 Erkrankte, 12 Verdachtsfälle

Heiligenhaus: 1 Erkrankte(r), 6 Verdachtsfälle

Hilden: 1 Erkrankte(r), 8 Verdachtsfälle

Langenfeld: 6 Erkrankte, 6 Verdachtsfälle

Mettmann: 2 Erkrankte, 7 Verdachtsfälle

Monheim: 4 Erkrankte, 8 Verdachtsfälle

Ratingen: 3 Erkrankte, 21 Verdachtsfälle

Velbert: 4 Erkrankte, 7 Verdachtsfälle

Wülfrath: 1 Erkrankte(r), 2 Verdachtsfälle.

Zum Vergleich: So war der Stand gestern.