Aufgrund der Coronalage bietet das Berufskolleg Bleibergquelle Informationsveranstaltungen zum Beruf des Erziehers per ZOOM an, zu denen alle Interessierten eingeladen sind. Die Veranstaltung zur berufsintegrierten Ausbildung findet statt am Mittwoch, 26. Januar, ab 18 Uhr. Der Bildungsgangleiter, Frank Kühn, leitet die ZOOM-Konferenz und steht auch für Fragen zur Verfügung. Zur Vollzeitausbildung erfolgt die ZOOM-Konferenz am Donnerstag, 27. Januar, ab 17 Uhr. Daniela van Straelen, ebenfalls Bildungsgangleiterin, freut sich auf viele Teilnehmer und einen guten Austausch. Beide Pädagogen geben Auskunft zu Ausbildungsvoraussetzungen, zu den Inhalten und Dauer der Ausbildungen. Aktuell fehlen in Deutschland mehr als 100.000 Erzieher in KITAs und Jugendhilfeeinrichtungen. Bis zum Jahr 2025 wird sich diese Zahl auf mehr als 500.000 erhöhen. Erzieher sind mehr als gefragt, der Beruf ist zukunftssicher und bietet ein breites Tätigkeitsspektrum. Den Zugang zu den ZOOM-Veranstaltungen gibt es unter www.bkbleibergquelle.de.