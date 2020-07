Tombola für schwer erkrankter und behinerte Kinder.

Am 18.Juli findet im Edeka Center Hundrieser in Velbert an der Sontumerstr. wieder eine Tombola für die kranken Kinder statt. ab 10 Uhr wird Lothar Jäger Lose zum Preis von 1,- Euro verkaufen wer aber 10 Lose kauft bekommt 1 Los gratis dazu. Der Erlös geht an den Verein Wunschzettel e.V. die den Kindern auf Antrag ihre Wünsche erfüllen. Spenden werden dann auch gerne entgegen genommen.



Autor:

Lothar Jäger aus Velbert-Neviges

