"Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, so dies möglich ist", sagte Ministerpräsident Armin Laschet am Sonntag nach den Bund-Länder-Beratungen. Damit gemeint waren Eltern von Kita-Kindern sowie Schülern der ersten bis siebten Klassen. Durch das Reduzieren von Kontakten sollen die Corona-Zahlen eingedämmt werden.

Aber wie sehen das die Velberter Eltern? Diese Frage hat die Redaktion in der Facebook-Gruppe Lokalkompass Niederberg gestellt - und folgende Ergebnisse erhalten: 217 User stimmten mit "Ja, mein Kind bleibt zu Hause" ab. Das sind 57% der Befragten. 108 Eltern stimmten mit "Nein, ich habe nicht die Möglichkeit" ab, das sind 29% der Befragten. 54 User antworteten mit "Ich hätte die Möglichkeit, möchte mein Kind aber nicht zu Hause lassen". Das sind 14 % der Befragten.

Schulen bleiben geöffnet

Die Schulen bleiben bis Freitag geöffnet, Schüler der ersten bis siebten Klassen werden unterrichtet bzw. betreut. Auch Kindertagesstätten bleiben geöffnet und stellen die Betreuung sicher.

Ältere Schüler ab der achten Klasse hingegen sind seit dieser Woche im Homeschooling. Sie hatten keine Wahl, sondern mussten in den Distanzunterricht wechseln.

Ab kommender Woche stehen dann Ferien auf dem Programm. Sie wurden auch nach hinten heraus um zwei Tage verlängert, so dass der Unterricht erst am 10. Januar wieder beginnt.