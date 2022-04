Die Impfstellen des Kreises Mettmann sind an den Feiertagen geschlossen.

Die Öffnungszeiten der dezentralen Impfstellen sind:

Karfreitag: geschlossen

Ostersamstag: Langenfeld (Hauptstraße 70) und Ratingen (Mülheimer Straße 6) von 10 bis 15 Uhr

Ostersonntag: geschlossen

Ostermontag: geschlossen

Der private Betreiber der Impfstelle in Heiligenhaus (Hauptstraße 179) impft an Karfreitag und hat an Ostersamstag, - sonntag und -montag geschlossen.

Mobile Impfaktionen

Hier wird in den nächsten Tagen geimpft (Impfbus oder DRK-Impfanhänger):

am Montag, 11. April, 10 bis 15 Uhr in Hilden bei der Sparkasse (Mittelstraße 44)

am Dienstag, 12. April, 12 bis 17 Uhr in Langenfeld bei ATU (Kronprinzstraße 64)

am Mittwoch, 13. April, 12 bis 17 Uhr in Velbert beim Gebrauchtwarenhaus (Kaiserstraße 23)

am Donnerstag, 14. April, 9 bis 14 Uhr in Haan-Gruiten bei der Sparkasse (Bahnstraße 13)

am Samstag, 16. April, 9 bis 14 Uhr in Mettmann am Königshofplatz

Kinder-Impftermine

Folgende Kinder-Impftermine sind in den festen Impfstellen des Kreises geplant:

am Donnerstag, 14. April, 14 bis 18 Uhr in Wülfrath

am Samstag, 16. April, 10 bis 15 Uhr in Ratingen

Öffnungszeiten der PCR-Teststellen

Die Probeentnahmestellen (PCR-Teststellen) sind wie folgt geöffnet:

Karfreitag: Probeentnahmestelle Langenfeld von 10 bis 15 Uhr

Ostersamstag: Probeentnahmestelle Langenfeld von 10 bis 15 Uhr

Ostersonntag: Probeentnahmestelle Ratingen von 10 bis 15 Uhr

Ostermontag: Probeentnahmestelle Ratingen von 10 bis 15 Uhr

Die Teststellen in Haan und Velbert sind Karfreitag bis Ostermontag geschlossen.



Infos zu Impfstellen des Kreises Mettmann

Alle Informationen rund um die festen und mobilen Impfstellen des Kreises sowie die PCR-Teststellen finden sich auf der Homepage des Kreises unter: https://www.kreis-mettmann-corona.de