Die Stadt Velbert wird in den nächsten Wochen verschiedene Straßen, beginnend mit der Elberfelder Straße (in Höhe Kloster) und der Märkischen Straße, für den Radverkehr sowie für E-Scooter in Gegenrichtung öffnen.

Mit der Freigabe von Einbahnstraßen, in denen die örtliche und verkehrsrechtliche Situation es zulässt, werden für Rad- und E-Rollerfahrer teilweise unnötige Umwege abgeschafft und das Radwegenetz erweitert. Die Beschilderung wird ab dieser Woche schrittweise angepasst.

Folgende Einbahnstraßen werden freigegeben: Am Höfgen, Am Hardenberger Hof, Breslauer Straße, Hohenzollernstraße (zwischen Nordstraße und Sternbergstraße), Elberfelder Straße (in Höhe Kloster), Märkische Straße, Posener Straße und Stettiner Weg.

Für alle Verkehrsteilnehmer gilt ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. In Einbahnstraßen ist bei Begegnungsverkehr die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen, möglichst weit rechts zu fahren und gegebenenfalls anzuhalten.