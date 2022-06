Eine kostenlose Verwiege-Aktion für Wohnmobile und -wagen bieten - zu Beginn der Hauptferienzeit in NRW - die Verkehrsexperten der Kreispolizeibehörde Mettmann, anlässlich eines landesweiten Kontrolltages zum Thema "Sicher in den Urlaub" an: Samstag, 25. Juni, von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz der Kreispolizeibehörde Mettmann (Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann.

Da viele Camper oftmals die zulässige Beladung ihres Fahrzeuges überschätzen, kommt ein Fahrzeug mit gefüllten Wassertanks, Gasflaschen und persönlichen Gepäckstücken schneller an seine maximal erlaubte Zuladung, als gedacht.

Prävention und Info, keine Bestrafung

Ausschließliches Ziel der Aktion der Verkehrsexperten ist die Prävention und Information - aus diesem Grund werden festgestellte Überladungen im Rahmen der Veranstaltung nicht geahndet.

Bereits im April dieses Jahres hatten zahlreiche Wohnmobilisten und Wohnwagenfahrer an einer derartigen Verwiege-Aktion auf dem Gelände der Kreispolizeibehörde Mettmann teilgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5187413). Trotz des verschneiten April-Wetters waren zahlreiche Interessierte erschienen, um ihr Gefährt auf der aufgebauten Achslastwaage wiegen zu lassen. Gleichzeitig gab es zahlreiche Tipps unserer Verkehrsexperten zum Thema "Ladungssicherung und Sicherheit".

Zum Start in die Sommerferiensaison

Auch zum Start in die Feriensaison bietet die Kreispolizeibehörde Mettmann diesen Service der besonderen Art am Samstag, 25. Juni: "Bitte bringen sie ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) des Zugfahrzeugs sowie des Anhängers oder auch des Wohnmobils mit.", so die Verkehrsexperten.

Anmeldung nicht erforderlich

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften statt.

Die kostenlose Verwiegung dient der Prävention und Information - festgestellte Überladungen werden im Rahmen der Veranstaltung nicht geahndet.

Zusätzlicher Info-Stand

An einem zusätzlich aufgebauten Info-Stand der Kriminalprävention sowie der Verkehrsunfallprävention geben Kollegen zeitgleich Tipps rund um den Ferienreiseverkehr. Interessierte können sich zum Thema Kinderrückhalteeinrichtung, Tipps für Urlaubsfahrten, Sicherheit durch Sichtbarkeit im Straßenverkehr sowie Einbruchschutz und anderweitige Kriminalitätsphänomene im Kontext des Ferienreiseverkehrs ausführlich informieren und beraten lassen.

Nach Aktion - verstärkte Kontrollen

Die Kreispolizeibehörde Mettmann möchte darauf hinweisen, dass nach der kostenlosen und rein zu Präventionszwecken dienenden Verwiege-Aktion in den kommenden Wochen verstärkt repressive Kontrollen des Ferienreiseverkehrs stattfinden werden.

Bei den unangekündigten kreisweit stattfindenden Kontrollen werden sämtliche Verstöße im Hinblick auf Überladung, Ladungssicherung, Kinderrückhaltesysteme oder die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt konsequent und vollumfänglich geahndet.