Velberter Kinder und Jugendliche in der Altersgruppe zwischen 10 und 14 Jahren können im September an weiteren kostenfreien Kulturrucksack-Veranstaltungen teilnehmen. Es sind noch Plätze für vier Termine in Velbert und Heiligenhaus frei.

Auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzverordnung sowie die allgemeinen Hygieneregeln wird geachtet, daher ist eine vorherige Anmeldung unbedingt notwendig.

Anmeldungen nimmt Heike Mühlenstedt-Felix von der Stadt Velbert unter Telefon 02051/26-2296 oder per E-Mail an: kulturrucksack@velbert.de sowie der Club Heiligenhaus unter Telefon 02056/13193 oder per E-Mail an: kulturrucksack@heiligenhaus.de entgegen.

Mehr Infos unter: https://www.velbert.de/kultur-freizeit/kulturrucksack-nrw sowie unter www.kulturrucksack.nrw.de/

Die Veranstaltungen

Die erste Mitmachaktion startet am Sonntag, 5. September, von 12 bis 14 Uhr. Dabei handelt es sich um das Projekt „Willkommen in der Klangwelt Baglama“. Gemeinsam mit dem Musikpädagogen Mehmet Kilic werden Instrumente ausprobiert und die orientalische Klangwelt erkundet. Diese Aktion findet auch weiterhin immer sonntags von 12 bis 14 Uhr statt. Der letzte Termin ist am Sonntag, 19. Dezember. Treffpunkt ist jeweils im Alevi-Bektasi-Kulturzentrum (Friedrichstraße 67).

Am Donnerstag, 9. September, von 16 bis 18 Uhr geht es weiter mit Pop-up Manga in der Stadtteilbibliothek Neviges (Elberfelderstraße 60). Die Manga-Künstlerin Alexandra Völker zeigt, wie die Kinder und Jugendlichen eigene „Chibi-Figuren“ kreieren und fantastische Pop-up Karten gestalten können.

Beim Manga-Tag am Samstag, 11. September, von 10 bis 14 Uhr in der Stadtteilbibliothek Langenberg (Donnerstraße 13) können die Teilnehmer in die Welt des Manga einsteigen. Mit unterschiedlichen Materialien, die von der Referentin Alexandra Völker mitgebracht werden, können hier eigene Mangas entstehen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Um das Thema „StopMotion“ geht es bei einem Workshop im Club Heiligenhaus (Hülsbecker Straße 16). An den drei Samstagen, 11. September, 18. September und 25. September, jeweils von 10 bis 14 Uhr, können interessierte Kinder und Jugendliche mit ihrem eigenen Smartphone mithilfe einer App die Animationstechnik kennenlernen und eigene Trickfilme erstellen.