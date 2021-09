Beim gemeinsamen Eltern-Kind-Turnen möchte das Familienzentrum in Velbert-Tönisheide interessierte Eltern und ihre Kinder mit Spiel und Spaß „bewegen“.

Das Angebot „Kunterbunte Bewegungsgruppe“ vom 14. Oktober bis 9. Dezember dieses Jahres richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter von einem bis zwei Jahren.

In der Ankündigung heißt es: "Kinder erfahren über Bewegung ihren Körper und sich selbst, ihre räumliche und materielle Umwelt und ihre Mitmenschen.

Zur Förderung der Bewegungsentwicklung sind die motorischen Hauptbeanspruchungsformen wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination aufzubauen."

Die Kurse finden statt immer donnerstags von 16.30 bis 17.15 Uhr in der Evangelischen KiTa „Unterm Regenbogen“ (Schubertstraße 23 in Velbert-Tönisheide), wobei der Kurs am 4. November entfällt.

Anmeldungen

Die Teilnehmerzahl ist auf fünf begrenzt. Die Kosten für acht Einheiten betragen 56 Euro. Anmeldung Kursleitung.saskia.dreher@gmail.com. "Bitte bringen Sie ein Getränk und Stoppersocken mit. Es gelten die „ 3G-Regeln“.", heißt es abschließend.