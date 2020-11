Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Um die Velberter klimafreundlich durch das Jahr 2021 zu begleiten hat die Koordinierungsstelle Klimaschutz der Stadt Velbert einen Familienplaner veröffentlicht.

Darin kann man in vier Spalten Monat für Monat das Familiengeschehen übersichtlich planen. Dazu gibt es in jedem Monat einen nützlichen Klimatipp, welcher zeigt, wie man das Klima schützt und dabei nicht nur Ressourcen sondern auch Geld spart. [/text_ohne]

Die Gestaltung der Monate ist von der Farbe und den Motiven passend auf den Inhalt abgestimmt. So spiegelt die Gestaltung der Vorderseite den Inhalt des jeweils beigefügten Klimatipps wider.

Tipps passend zum Monat

Zudem sind die Tipps passend zum Monat selbst gewählt. Im Juli wird beispielsweise das optimale Verhalten während einer Hitzewelle fokussiert, wohingegen der Oktober auf den Start der Heizperiode hinweist.

Auf den Rückseiten der einzelnen Monatsblätter sind einfache Rezepte zum Nachkochen platziert. Das Besondere dabei: In jedem Rezept wird saisonales Obst und Gemüse verwendet. „Der Klimaschutz beginnt bei jedem Einzelnen“ sagt Viviane Pape, Klimaschutzmanagerin der Stadt Velbert. Denn Privathaushalte haben einen ähnlich hohen Endenergieverbrauch wie der Sektor Verkehr. Der Alltag bietet daher für alle viel Potential, um mit wenig Aufwand etwas zu bewirken. Deshalb sind die Klimatipps auf das alltägliche Verhalten abgestimmt. Wobei zu betonen ist: Es geht nicht um den Verzicht.

Der Familienplaner ist ein durchdachtes Beispiel des bewussten Konsums. Gedruckt wurde er auf 100 Prozent recyceltem Papier, mit veganen, biologischen Druckfarben und die Energie, die für die Produktion verbraucht wurde, stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien.

