Die Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder an. Betroffen ist nun auch die Grundschule an der Kastanienallee in Velbert. Nachdem ein Schüler positiv auf Covid 19 getestet wurde, hat das Kreisgesundheitsamt Mettmann Quarantäne für eine Klasse, eine Betreuungsgruppe und einige Lehrkräfte angeordnet.

Die kommissarische Schulleiterin Hanne Heuwinkel erklärt in einem Schreiben an die Eltern: "Die Quarantäne bezieht sich nur auf die Kinder, die möglicherweise Kontakt zu dem erkrankten Kind hatten. Familienangehörige sind nicht betroffen." Alle potenziellen Kontaktpersonen müssen sich 14 Tage von der Außenwelt isolieren. Daran ändert auch ein negativer Test nichts, wie die Grundschule aus dem Kreishaus erfuhr. Grund ist die Inkubationszeit. Die Krankheit kann in den kommenden Tagen noch ausbrechen. Die Betroffenen dürfen die Schule frühestens am 31. August wieder betreten. Kinder erhalten Aufgaben für das Lernen zuhause.

Die Grundschule mit 536 Kindern war erst am vergangenen Mittwoch eröffnet worden.