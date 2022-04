Schulen werden immer vielfältiger. Lehrkräfte versuchen, ein friedliches, gleichberechtigtes Miteinander zu schaffen. Dennoch lassen sich Diskriminierung und Diskriminierungserfahrungen in Schulen nicht vermeiden. Mit einer Präsenzveranstaltung am Montag, 2. Mai, möchte das Kreisintegrationszentrum Mettmann mehr Sicherheit im Umgang mit Diskriminierungstendenzen vermitteln.

Besonders aktuell ist die Auseinandersetzung vor dem Hintergrund der zunehmend anti-russischen Äußerungen von Kindern und Jugendlichen an Schulen im Zusammenhang mit dem russisch-ukrainischen Krieg.

In einer eintägigen Präsenzveranstaltung am Montag, 2. Mai, im Kreishaus in Mettmann möchte das Kreisintegrationszentrum Mettmann Lehrern sowie pädagogischen Fachkräften aller Schulformen mehr Sicherheit im Umgang mit Diskriminierungstendenzen und Strategien zu deren Vermeidung vermitteln. Die Referentin Anne Broden aus Köln ist ausgewiesene Spezialistin auf dem Gebiet der Migrationspädagogik.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Information und Anmeldung beim Kreisintegrationszentrum Mettmann, Tel. 02104 992216, anmeldung.ki@kreis-mettmann.de