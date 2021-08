Manchmal zu viel und dann wieder notwendig. Social Media und Homeschooling stellt Eltern vor besondere Herausforderungen. Die Fachstelle Sucht in den Sozialen Diensten Niederberg gibt Antworten. Interessierte Eltern sind daher zu einem digitalen Elternabend der Fachstelle eingeladen: Montag, 23. August, von 19 bis 21 Uhr über den Videokonferenzdienst Zoom.

In den letzten 15 Monaten hat sich der digitale Alltag in vielen Familien grundlegend geändert. Auf der einen Seite wurde das gesellschaftliche Leben eingeschränkt und auf der anderen Seite ermöglichten digitale Medien den Zugang zu Bildung und sozialen Kontakten in Zeiten Kontaktbeschränkungen.

Maß der Mediennutzung für Kinder

Diese Veränderungen stellt Eltern immer wieder vor die Frage, welches Maß der Mediennutzung für die eigenen Kinder angemessen ist? Sollen wir die Medienzeit im Homeschooling anders bewerten, als die Nutzung von Social Media Kanälen? Welche Arten der Kommunikation verlagern sich vollständig in die digitale Welt durch Videochats z. B. auf TikTok?

All diesen Fragen können Eltern gemeinsam auf dem digitalen Elternabend der Fachstelle Sucht, am Montag, 23. August, von 19 bis 21 Uhr über den Videokonferenzdienst Zoom besprechen.

Marisa Haman, Sozialarbeiterin der Fachstelle Sucht in den Sozialen Diensten Niederberg, gibt fachkundigen Rat und bietet Unterstützung an.

Link nach der Anmeldung

Ein Download des Dienstes (Zoom) und/oder eine Anmeldung sind für die Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht erforderlich. Versendet wird der Link wird nach Anmeldung per Mail an: marisa.hamann@bergische-diakonie.de. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt, damit ein wechselseitiger Austausch gelingen kann.